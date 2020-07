Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney Pixar presentó los primeros avances en imágenes de su nueva producción animada que llevará por nombre “Luca”.

Según información de El Universal, la película será dirigida por el italiano Enrico Casarosa, (corto «La Luna»), y será producida por Andrea Warren (de «Cars 3»).

Te puede interesar:

La nueva obra de Pixar y Disney muestra a “Luca”, quien es un joven que en un verano en la Riviera italiana conocerá a un nuevo amigo.

Entre las aventuras que vivirán está un secreto que va a maravillar al protagonista. Te damos un adelanto: tiene que ver con un monstruo.

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB

— Pixar (@Pixar) July 30, 2020