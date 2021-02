Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los duques de Sussex; el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle están a la espera de su segundo hijo.

Un portavoz de la pareja fue quien confirmó a CNN esta noticia «el duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo«.

Una amiga de la familia tomó una fotografía en donde se ve a Meghan con el estómago abultado, de varios meses de embarazo.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021