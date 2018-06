Por: Sayra Casillas/@Sayracasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras presidir la octava sesión de la Mesa de Gobernabilidad para el Proceso Electoral, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a que éste no sirva de coyuntura para alterar la estabilidad y orden en Michoacán.

La reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, con la presencia de liderazgos de siete partidos políticos, ya que como ha sido una constante, no hubo representación de los Partidos del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como los titulares de los órganos electorales, además de los secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Al concluir el encuentro, el segundo que encabeza desde que comenzó a sesionar la Mesa de Gobernabilidad, Silvano Aureoles expuso que a 25 días de que se lleve a cabo la contienda electoral, el proceso avanza sin mayores contratiempos.

“Sin echar campanas al vuelo, sin anunciar cosas por anticipado, hasta ahora han transitado dentro de los límites, porque, ustedes saben, un proceso electoral al final del día es una competencia, es la lucha por el poder y genera pasiones”, declaró.

Expuso que un principio básico radica en que cada quien haga la tarea que le corresponde, incluida su administración.

En ese sentido, puntualizó que las acciones y programas emanados del gobierno estatal no detendrán su marcha, pero sí evitará generar la difusión de los mismos, tal como lo establece la legislación en la materia.

“Una cosa es que no interfiramos en el proceso electoral como establece la ley, y otra que aprovechemos para irnos de vacaciones, eso no se puede. Hay muchos temas que no pueden detenerse sobre todo en materia de salud, de seguridad, de educación”, refirió.

En la misma charla con medios de comunicación, reiteró la apertura de su gobierno a atender cualquier suceso que pudiera implicar algún riesgo para los contendientes o que altere la dinámica del proceso electoral.

Relación “institucional” con el próximo presidente de México

En el contexto de la reunión que hace semanas tuvo con el candidato del bloque partidista PRI-PVEM- Panal, José Antonio Meade Kuribreña; y la charla telefónica que posteriormente tuvo con el abanderado del “Frente por México” (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, sin establecer contacto con el contendiente de la coalición Morena-PT-PES “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador ni el aspirante independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el titular del Ejecutivo estatal dejó en claro que va a cuidar la relación con el que resulte electo presidente de México.

“Con quien sea el presidente electo yo mantendré una relación institucional abierta, transparente, cercana, porque así lo amerita la encomienda que yo tengo, no es un tema particular, es un tema institucional, obvio uno tiene como persona más o menos relación con los actores políticos nacionales, pero ese no es el caso, yo voy a cuidar la relación institucional con quien sea el presidente electo, y en su momento el presidente en funciones, para que los temas del gobierno sigan fluyendo sin contratiempo”, indicó.

