Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Sin duda “Los Simpson” es de las series animadas más influyentes y duraderas de los últimos tiempos, sin embargo, con sus casi 30 años e igual número de temporadas, es de esperarse que uno que otro error haya salido al aire.

Y es que recientemente salió a la luz un error de uno de los episodios clásicos de la serie, estrenado hace 23 años, y fue el propio guionista y productor del programa, Matt Selman, quien lo dio a conocer.

Mediante su cuenta de Twitter, Selman compartió una captura del capítulo titulado “And Maggie Makes Three” (Y con Maggie son tres) -el cual cuenta la historia de cómo la hija menor de la familia amarilla vino al mundo- en la cual, justo cuando Marge le da la noticia a Homero de que está embarazada de Maggie, se puede ver una foto de la bebé colgada en la pared.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) September 5, 2018

Esto desató una oleada de respuestas por parte de los usuarios, algunos de los cuales intentaron defender a los animadores diciendo que la foto correspondía a Lisa de pequeña, mientras que otros bromearon con comentarios como “es un bebé secreto que escondieron como Hugo” o “Los Simpson predijeron Los Simpson”.

That's a secret baby they hid like they did with Hugo (Barts evil twin)! He needs to come back; That's my fav episode. pic.twitter.com/jcdqWZ1nXk — Rawburt the Disney diva 🚽 (@Rawburtmartinez) September 6, 2018

Incluso hubo quienes descubrieron más errores de continuidad dentro de la serie, ya que al igual que con Maggie, en la escena en que Marge le revela a Homero que está embarazada de Lisa, y luego cuando ésta acaba de nacer, se pueden ver fotos de ella ya grande en la casa.

Okay so tell me why a picture of Lisa is up on the same episode when Marge told homer she was pregnant with Bart?! pic.twitter.com/yBCpbi9gtq — amber nicole🥀 (@AmberNicolaa) September 6, 2018

