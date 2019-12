Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no puede suspender al profesor que presuntamente abusó sexualmente de una estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 145 de Morelia, si los padres de familia no han presentado la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo dio a conocer el encargado del despacho de la dependencia, Héctor Ayala Morales.

Hace poco más de una semana, la Policía de Morelia recibió un reporte a la base de radio del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) para brindar apoyo por un presunto abuso sexual en la Secundaria ubicada en la colonia Vicente Lombardo Toledano.

Ante pregunta expresa sobre el caso de la estudiante de 12 años de dicha institución, el funcionario de la SEE informó que a raíz de la denuncia pública la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició las investigaciones por presuntos «abusos deshonestos» del profesor de educación Básica con quien trabajan para detectar si en realidad se presentó el caso a fin de no prejuzgar al trabajador.

A decir del funcionario, los padres de familia a la fecha no han acudido a la Fiscalía a interponer la denuncia penal de manera oficial para que la Secretaría pueda tener más elementos de prueba, y así actuar en consecuencia contra el maestro señalado por la alumna. Rechazó que la autoridad estatal, esté «encubriendo» al docente, pues este tipo de prácticas nunca han sido aceptadas en el sistema educativo de Michoacán.

Por lo anterior, hizo un llamado a los padres de familia para que acudan a presentar las denuncias a fin de que las autoridades apliquen el peso de la ley y suspendan de inmediato a los servidores públicos o profesores ligados a casos de abuso o acoso sexual.

«Hasta que no exista una denuncia formal ante la FGE, nosotros no podemos prejuzgar al profesor sin antes tener todas las pruebas necesarias, por eso hacemos hincapié en este tema», dijo.

El encargado del despacho de la Secretaría, dijo no tener más denuncias o quejas de alumnos que hayan sido víctimas de abuso sexual, sin embargo, reiteró la disposición de las autoridades educativas para no permitir estas acciones lastimosas a través de capacitación a los docentes y administrativos, así como distintas campañas de información.

Por: Guadalupe Martínez/CA