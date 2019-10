Profesor denunciado por acoso da su versión; «¿por qué tanto odio hacia mi persona?», expresa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Franciso S., exprofesor denunciado por acoso sexual por una alumna de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, ha dado su versión de los hechos; expresa que todo tiene un trasfondo político.

A través de un video compartido por Universitas Multimedios, el implicado comienza el mensaje reiterando que en los hechos de los que se le implica, desde que salió a la luz el video, jamás ha participado.

El exprofesor de la Facultad de Derecho de la UMSNH se cuestiona, «¿por qué tanto odio hacia mi persona, o por qué tanto interés en perjudicarme?»

Asegura que el origen de todo el odio que se ha generado hacia él es meramente político del interior de la Facultad para la que trabaja.

Este origen, refiere, está relacionado con dos concursos para plazas de investigador, en las que él ha participado, de la que, asegura, les han advertido que esa plaza ya tiene nombre.

Ante este caso, Francisco presentó demanda laboral, sin embargo, se le invitó a desistir de ésta, «invitación» a la que accedió, pero curiosamente, relata, «unos días después sale ese video».

En el video de poco más de 4:30 minutos, reitera que en el video, que se hiciera viral, «no hay nada, no hay violencia, no hay agresión; jamás he hecho una conducta que altere o dañe la Universidad, ni mucho menos jamás he hecho una conducta que altere o dañe a mi imagen».

Soy víctima de un terrorismo laboral

El acusado da una seria de razones, por las que él cree, el proceso con el que se llevó su caso no está limpio; entre ellos que el cargo que tiene el apoderado quien le notificó su despido, realmente no existe.

Para concluir el audiovisual, pide apoyo a la sociedad, a la Universidad, al mismo rector de la UMSNH, Raúl Cárdenas; «¿por qué soy víctima de atropellos a mis derechos humanos, cuando tenemos una serie de normas que rigen el funcionamiento de la Universidad… ahora me entero que a mí me castigan y a ella la premian; es decir, yo sí pido a la sociedad, a la Universidad, señor rector, Consejero Universitario, estoy siendo víctima de un atropello en la que me reciende una persona que no tiene facultades, pero nadie se ha manifestado sobre mi persona… y sí he sido atacado de una manera sin consideración… ojalá y me apoyen, gracias», concluye.

