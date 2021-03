Puebla, Puebla (MiMorelia.com).- Un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue exhibido luego de llamar «huevonas» a las alumnas que no asistieron a clase virtual.

La clase comienza y ve a pocos alumnos conectados por lo que pregunta dónde están los demás a lo que un compañero responde «Doctor, lo que pasa es que nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a clase como protesta por el Día Internacional de la Mujer«.

Entonces el maestro se molesta y es cuando llama «huevonas» a las alumnas «No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando, no jodan con eso. La forma de defender a una mujer es integrada, como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas, perdónenme».

El profesor, quien no ha sido identificado, continuó su argumento y parecía defender a las mujeres que «trabajan más que cualquiera» pero reiteró que «con hueva» no era la manera de defender a las mujeres.

Hasta ahora la BUAP no se ha pronunciado al respecto y por ende no se sabe si habrá una sanción o no para este profesor.

Redacción/AC