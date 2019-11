Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una Comisión que representa a más de 40 profesores de la Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán, denunciaron que desde hace dos semanas no han podido dar clases porque los estudiantes los tienen «amenazados» e identificados con listas «negras», además de haber sido secuestrados durante horas por pedir la legalidad en el proceso de renovación de directivos.

Tras solicitar el anonimato debido a las constantes advertencias de los jóvenes para que no den a conocer la problemática, los profesores que integran la Comisión manifestaron su temor de que regrese un escenario similar al del 2014, cuando los estudiantes se apropiaron de todas las escuelas Normales para colocar directores «a modo».

En el caso de la Normal Superior, detallaron que hubo un proceso de renovación de directivos en marzo del 2018 por medio de una convocatoria y en el que resultó favorecida, la profesora Aida América Gómez Béjar, sin embargo, los jóvenes con «chantajes» lograron que en octubre de este año fuera removida, luego de que los estudiantes presuntamente lo acordaron con el pasado secretario de Educación, Alberto Frutis Solís para designar un perfil afín a los alumnos.

Los profesores con más de treinta años de servicio en dicha institución dijeron sentirse «ninguneados», «atrapados» y «desarropados» por las mismas autoridades de la Secretaría de Educación (SEE), pues desde hace más de dos semanas se les pidió su intervención a través de un oficio, pero la respuesta fue negativa, lo cual «empoderó» aún más a los estudiantes para no asistir a clases, intervenir en las reuniones de los académicos, salir a retener vehículos para ingresarlos a la Normal y bloquear avenidas.

Ante la desesperación, ofrecieron una rueda en la que aseguraron que la situación está totalmente «fuera de control», y como prueba, la semana pasada los estudiantes secuestraron por varias horas a más de 30 maestros para infundir miedo, y amenazarlos con ser destituidos del cargo si no acceden a sus presiones.

«También ya utilizan a los estudiantes de primer año para que nos griten en el salón de clase y nos insulten, sólo porque pedimos respeto al proceso de renovación. No queremos más escenarios como el del 2014», denunciaron.

Y aunque, dijeron que se mantendrán en «resistencia pacífica», exigieron a los jóvenes normalistas, respeto a la autonomía, a la libertad de cátedra, a los derechos laborales y a la integridad física, mientras que a la autoridad educativa solicitaron aplicar la normatividad a quienes delinquen no a los docentes.

Cabe recordar que este viernes, profesores de la Normal «Vasco de Quiroga» en Tiripetío, también denunciaron irregularidades en la renovación de director, incluso, acusaron la intervención de maestros comisionados que se «adueñaron» supuestamente del proceso administrativo.

Por lo cual, los docentes anunciaron un paro de labores en la Normal hasta que sean atendidos por los funcionarios de la Secretaría.

Normalistas continuarán con las acciones de presión

Los docentes, informaron que al no existir ninguna solución ni atendió a la problemática por el actual encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, los estudiantes continuarán con el secuestro de unidades y los bloqueos en las avenidas, ya que no hay nadie que les ponga un alto, dijeron.

Los jóvenes, las semana pasada advirtieron seguir con más actividades políticas en la capital michoacana, pues en su perspectiva no han sido tomados en cuenta para el relevo de los directores, ni tampoco la atención a la infraestructura y la entrega de plazas automáticas a los egresados de la generación 2019.

Por: Guadalupe Martínez/CA