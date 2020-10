Suecia (MiMorelia.com).- El programa de Alimentos de la ONU, fue premiado con el Nobel de la Paz por su lucha contra el hambre.

La ONU fue fundada en 1961, en cifras recientes, la organización ayudó a 97 millones de personas el año pasado.

“El Programa Mundial de Alimentos juega un papel clave en la cooperación multilateral para hacer de la seguridad alimentaria un instrumento de paz”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

