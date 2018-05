Prohíben smartphones chinos en las tiendas militares de Estados Unidos

Distribuidas en el mundo, las tiendas venden de todo, desde máquinas de afeitar a laptops, pero ya no ofrecerán teléfonos móviles ni productos relacionados fabricados por Huawei o ZTE.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Las tiendas militares de los Estados Unidos han dejado de vender los smartphones fabricados por dos firmas chinas después que el Pentágono advirtiera que los aparatos plantean un riesgo de seguridad al personal y las operaciones militares, informó el Departamento de Defensa.

Distribuidas en el mundo, las tiendas venden de todo, desde máquinas de afeitar a laptops, pero ya no ofrecerán teléfonos móviles ni productos relacionados fabricados por Huawei Technologies Co. o ZTE Corp. El Pentágono dijo que no podía especificar los aspectos técnicos de las amenazas.

“Los dispositivos de Huawei y ZTE podrían plantear un riesgo inaceptable al personal, la información y la misión del departamento”, expresó el miércoles el portavoz del Pentágono, el mayor Dave Eastburn, en una declaración. “El departamento está evaluando la situación y determinará la necesidad de emitir nuevas orientaciones”.

El director del FBI Christopher Wray le dijo a una comisión del Senado en febrero que “estamos sumamente preocupados por los riesgos de permitir que cualquier compañía o entidad que esté comprometida con gobiernos extranjeros que no comparten nuestros valores adquiera posiciones de poder dentro de nuestras redes de telecomunicaciones”.

Huawei dijo el miércoles a la noche en una declaración que sigue “comprometida con la apertura y la transparencia en todo lo que hacemos y queremos ser claros en cuanto a que ningún gobierno nos ha pedido comprometer la seguridad o la integridad de alguna de nuestras redes o dispositivos”.

Los representantes de ZTE no pudieron ser contactados en lo inmediato para que efectuaran declaraciones. Stars and Stripes informó antes sobre el tema.

Ren Zhengfei, fundador de Huawei, es un ex oficial del Ejército Popular de Liberación y tiene estrechos lazos con el gobierno chino, según funcionarios de inteligencia de los EE.UU.

ZM