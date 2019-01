Morelia, Michoacán (Boletín).- Con el propósito de proteger la salud de las y los infantes y promover la práctica de la lactancia materna durante sus primeros seis meses de vida, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a cargo de Diana Carpio Ríos, difunde entre las mamás los beneficios de amamantar a sus bebés.

Para ello, realiza acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, como es la instalación de lactarios en centros de trabajo, públicos y privados, a fin de que las madres tengan un espacio propio, higiénico y específico, donde puedan almacenar la leche materna y llevársela al término de su jornada laboral a su casa, para su bebé. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de diciembre de 2014).

Michoacán cuenta con 15 lactarios distribuidos en el Centro de Salud Morelia y en los hospitales de la Mujer, el Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, y generales de Morelia, “Dr. Miguel Silva”; de Maravatío, Zamora, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Cherán, La Piedad, Puruándiro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

El acto de donar leche humana salva diariamente la vida de un gran número de recién nacidos/as. Las donantes son mujeres que amamantan a sus hijos e hijas y que, de forma altruista, comparten su leche con aquellos bebés que no pueden obtenerla de sus propias madres.

Así, en el Hospital de la Mujer se asesora y apoya a las mamás para que no dejen de amamantar a sus bebés durante los primeros seis meses de vida; les enseñan a realizar su extracción manual cuando se separan de su hijo o hija y a conservar el producto, principalmente aquellas que tienen que regresar a trabajar.

Aproximadamente, se cuentan con mil visitas mensuales al lactario, donde se les enseña cómo debe colocarse en frascos diferentes y no mezclarse, conservarse en refrigeración (duración una semana) o congelarse en un lugar aislado para que no se contamine (duración 2 a 3 meses), al utilizarse debe descongelarse en baño maría, una vez descongelada ya no puede volver al congelador y tiene que ser desechada u ocuparla para otra toma durante el día.

La lactancia materna es de suma importancia para brindar beneficios directos al bebé y a la mamá, al primero se le brinda un apoyo nutricional, protección inmunológica contra muchas enfermedades y apego a la madre, lo que redunda de manera directa en una personalidad saludable en la vida adulta del recién nacido.

La funcionaria de salud, hizo un exhorto a las madres que se encuentren amamantando a acudir al Hospital de la Mujer de la SSM, a pedir asesoría sobre la técnica de extracción manual, la conservación de leche materna u otras inquietudes o problemas durante la lactancia como la disminución de la producción de la leche, fisuras en los pezones, mastitis o ingesta de medicamentos, por mencionar algunas.

El lactario del Hospital de la Mujer brinda atención al público de 8 a 20 horas de lunes a viernes de manera gratuita, ahí se les da la atención adecuada a las madres para que no compartan los beneficios que ofrece lactancia materna.

PO