Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos pronosticaron más huracanes para esta temporada de 2020 en el océano Atlántico, de acuerdo al reporte de medios como Telemundo y Noticieros Televisa.

Según la información proporcionada este día, se esperan 16 tormentas tropicales y ocho ciclones, pronóstico de especialistas de la Universidad Estatal de Colorado.

Al respecto, los estudiosos previeron que al menos cuatro ciclones alcancen categoría tres a cinco, es decir, que pueden llegar a desplazarse con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora.

Aunado a esto, señaló como otro factor la ausencia de “El Niño”, un fenómeno meteorológico que reduce las tormentas debido a que trae vientos verticales.

The latest #ElNino model prediction plume has the majority of models predicting ENSO-neutral conditions for peak Atlantic #hurricane season (August-October). Very few models call for #ElNino. El Nino typically reduces Atlantic hurricane activity via increased wind shear. pic.twitter.com/DMORw4ZXqq

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) March 19, 2020