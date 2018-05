Propone Raúl Morón simplificación de Licencias y Mejora Regulatoria para promover proyectos de construcción en Morelia

Morelia, Michoacán (Boletín) .- El proyecto de Morena-PT en materia de desarrollo económico para Morelia impulsará la competitividad local, a través del fomento de la competencia y libre concurrencia, la implementación de un programa local de Mejora Regulatoria, además de eliminar las barreras a la entrada y expansión de los negocios e inversiones en los sectores claves de la economía, destacó Raúl Morón Orozco, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal de la capital del estado de Michoacán.

Al presidir dos encuentros con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el candidato de Morena-PT se solidarizó con las demandas de los constructores y desarrolladores de vivienda, quienes señalaron que la administración municipal “independiente” sólo ha asignado de forma directa obras de bajo impacto social a un grupo de constructoras de reciente creación y que no pertenecen al gremio de la construcción.

Recalcó que una vez que gane las elecciones el 01 de julio, va a analizar no sólo los contratos de asignación de obra hechos por el gobierno independiente saliente, sino el

marco legal para garantizar la eficiencia de la regulación e incrementar la productividad y el crecimiento económico de Morelia. Además, reiteró que, en todo momento, su gobierno estará alineado a los planes y programas federales, y va a fortalecer un Programa local de Mejora Regulatoria.

Ante los desarrolladores de vivienda, Raúl Morón destacó que la propuesta de Mejora Regulatoria contiene las herramientas de la mejora regulatoria, así como las metas, estrategias y acciones a implementar para generar un marco regulatorio propicio para el desarrollo de actividades productivas.

“Nos interesa que los empresarios locales inviertan en el municipio, en desarrollo habitacionales que sean dignos para los ciudadanos, en fraccionamientos en donde podamos municipalizar los servicios, pero que tenga un enfoque sustentable y amigable con el medio ambiente, la armonía vecinal y con una mejor movilidad”, destacó Morón Orozco.

El candidato de Morena-PT a la alcaldía moreliana destacó que se enfocará para que desde el principio su administración sea honesta y transparente. En este sentido dijo que lo que se haga desde la administración lo conozca la gente, “que no haya nada oculto, que haya una asignación transparente de la obra pública”.

Durante el encuentro con los integrantes de CANADEVI, Morón Orozco dijo que se escucharán todos los planteamientos para ver cómo se generan condiciones de inversión para los desarrolladores de vivienda.

“Nosotros vamos a tener una excelente relación con CANADEVI, pero no sólo con ellos

sino también con empresarios de Morelia, queremos tener una relación respetuosa, que permita que la gente pueda vivir mejor, y también que haya generación de empleos”.

Asignación de Obra pública con reglas transparentes y sin favoritismos

Posteriormente, Raúl Morón sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para presentar sus propuestas en materia de reactivación de la obra pública en Morelia.

Ante José Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Comité Consultivo de la CMIC y Jesús Antonio Mazier Contreras, Presidente del Comité Directivo, Raúl Morón se comprometió a cumplir con la gobernanza -que calificó como obligación-, a realizar una desregulación administrativa, a reducir durante su mandato en 50 por ciento los trámites municipales, a revisar y aprobar de inmediato los planes de desarrollo.

“Conmigo tienen la certeza de un gobierno honesto, transparente, y abierto. No tengo socios ni amigos constructores, no repetiremos la fórmula de la asignación directa de obra a empresas de las que no se tiene mayor certeza, no vamos a negociar a costa de los morelianos”, destacó.

ZM