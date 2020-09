Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El momento romántico de una pareja se convirtió en uno muy gracioso cuando el hombre enamorado decidió pedirle matrimonio a su novia a la orilla de un muelle, sin embargo, un accidente provocó que el hombre cayera al agua y la mujer se estrellará en la lancha.

Debido a esto, el hombre terminó en el agua y la lancha de la mujer salió disparada, angustiando a los espectadores.

El video rápidamente se hizo viral en twitter, y se reveló que la mujer dijo que sí a la propuesta de matrimonio de su enamorado. Así que ahora la pareja prepara una boda.

Video Credit via @ziinyy_ 📹TikTok: @amandaMarriiee

I have spoken to the man in the video & am very upset to hear that they have had alot of negative comments about it.

Please do not leave negative comments on this video.

Thankfully everyone is okay & she said YES! 👏 https://t.co/7NsVfwhu3O

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 27, 2020