Propuestas de Kathia Ortiz son incluyentes y democráticas rumbo a la Diputación

Morelia, Michoacán (Boletín).- “Los compromisos que he hecho a los ciudadanos desde el primer día de campaña son programables, posibles, medibles, incluyentes y democráticos, no ha existido ni una sola propuesta que no pueda cumplir, eso es lo que necesitamos los morelianos, candidatos serios y que hagan un trabajo con seriedad al ganar”, aseguró Kathia Ortiz, candidata por el PRI a la Diputación por el Distrito 17 de Morelia.

La abanderada por el partido tricolor aseguró que desde su primer día como Legisladora trabajará cercana a los ciudadanos, con transparencia y honestidad, marcando la línea de servicio que merecen los morelianos, para que sean las leyes y la Constitución una verdadera garante del respeto a los derechos humanos y el desarrollo.

“A lo largo de nuestro camino en el acercamiento ciudadano para pedir el voto de la gente, nos hemos dado cuenta de la verdadera decepción que se vive por la falta de sensibilidad de los políticos, por ello, nos hemos comprometido a devolver la confianza a los ciudadanos, lo haremos trabajando y luchando por su bienestar”.

Agregó que su trabajo legislativo lo realizará de excelencia, cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades como Diputada, dando privilegio a las causas más sentidas y apoyo a quienes más lo necesitan.

Por último, Kathia Ortiz dijo que como empresaria ha participado activamente en la toma de decisiones públicas del Estado, por lo que esta consciente de que la sociedad civil organizada es indispensable que se tome en cuenta para dar marcha al cambio que Michoacán necesita.

ZM