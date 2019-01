Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó provocadora, anti democrática y conservadurista, la postura de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en cuanto a mantener activas sus medidas de presión en Michoacán, pese a que ya están siendo atendidas sus demandas.

“Estamos nosotros revolviendo el problema y ellos mantienen su protesta, actuando de manera provocadora, eso no ayuda a una organización democrática, es más eso es un distintivo del conservadurismo, no tiene nada que ver con la izquierda.. esa es una actitud conservadora”, destacó.

En la conferencia matutina de este martes, López Obrador planteó que si hay intereses ajenos en el movimiento que mantiene a un indeterminado número de niños sin clases y ha dejado pérdidas de miles de millones de pesos para el sector económico, quedarán al descubierto.

Cuestionó que un gremio que se ostenta democrático, no consulte a sus agremiados. “A veces los dirigentes no consultan a las bases, y ¿cómo es eso de que es un movimiento democrático que no consulta a los maestros?, ¿por qué no les piden opinión a los maestros, si está bien eso que están haciendo una vez que estamos nosotros revolviendo el problema?”.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró el exhorto a los centistas para que atiendan el llamado a resolver el problema, sin dejar de hacer énfasis en la necesidad de regresar a los planes de estudio las materias de ética y civismo.

Conferencia matutina en vivo desde Palacio Nacional. https://t.co/BcyYLTUcPv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 29, 2019

