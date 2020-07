Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amantes de los videojuegos se llevaron una gran sorpresa luego de enterarse que habrá una versión de lujo de la PS5, la cual estará hecha con oro de 24 kilates, el mando DualSense y los auriculares también serán de este material.

La compañía detrás de la PS5 de oro es Truly Exquisite, una tienda británica de joyas, quienes cuando la consola se ponga a la venta, personalizaran algunas unidades que tendrían un precio muy elevado, según detalla Areajugones, portal especializado en videojuegos.

La joyería inglesa que venderá la PS5 dorada lleva años personalizando todo tipo de productos tecnológicos. Los más populares son sus celulares de las marcas Samsung y Apple.

Para conseguirla tendrás que registrarte en la página web de Truly Exquisite. Sin embargo, la tienda advierte que, debido a las pocas unidades, habrá muchos que se queden sin ella.

24K Gold PS5 Coming Later This Year Via Truly Exquisite, Available In Extremely Limited Numbershttps://t.co/XeA748Eq2S#PS5 #Gold #LimitedEdition #TrulyExquisite #Sony #News pic.twitter.com/OgdqfNMNmj

— PlayStation Universe (@PSUdotcom) July 23, 2020