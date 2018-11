PSG, más vivo que nunca tras triunfo sobre Liverpool

Primer Tiempo:

Al 13´ Kylian Mbappé recibió en el área y de primera sirvió de zurda, Virgil Van Dijk despejó mal y Juan Bernat recogió la bola para definir por abajo y de derecha el 1-0 del PSG.

Previo al descanso los parisinos tomaron mal parados a los ingleses para asestar el segundo golpe en una contra de manual.

Al 37´ Neymar condujo en campo abierto, descargó en Mbappé, quien ingresó al área para asistir a Edinson Cavani, el charrúa se topó con Alisson Becker y en el rechace Neymar disparó para el 2-0 en el Parque de los Príncipes.

Antes de irse a descansar Ángel Di María derribó en el área a Sadio Mané para que el árbitro central marcara de inmediato la pena máxima.

James Milner engañó con su cobro a Gigi Buffon para darle vida al Liverpool con el 2-1 en el marcador.

Segundo Tiempo:

Los decibeles bajaron un poco para la segunda parte con un Liverpool mejor plantado en zona baja y un PSG con esfuerzos mejor administrados.

Sobre la hora de juego Roberto Firmino cabeceó muy cruzado tras el centro por la banda de Andrew Robertson.

Al 69´ Marquinhos acarició la estocada final para los de casa con un cabezazo que Alisson manoteó de manera providencial.

A 10 del final la polémica se hizo presente con un claro penalti de Van Dijk sobre Neymar que el árbitro central decidió no marcar.

Corte de Caja:

Con este resultado, París Saint Germain llegó a ocho puntos en el segundo lugar del Grupo C. Napoli, tras vencer 3-1 al Estrella Roja, es primero con 9, Liverpool tercero con seis y Estrella Roja último con cuatro unidades.

En más resultados de la jornada en la UEFA Champions League:

⏰ RESULTS ⏰

✔️ Atlético, Porto, Schalke & Dortmund qualify for last 16! 👏👏👏

😍 Best performance tonight?#UCL pic.twitter.com/ONB1aSO6iK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2018