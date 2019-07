Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de que se anunció la venta de muebles e inmuebles del Gobierno del Estado como medida “de seguimiento a la estabilización de la situación financiera” de Michoacán, el Ejecutivo no ha enviado al Congreso local la solicitud para que éste autorice la desincorporación de bienes que ya se promocionan en el sitio web oficial http://michoacan.gob.mx/.

Son 31 los bienes que, sin previa autorización del Congreso estatal, se anuncian a la venta. Se trata de los siguientes: un avión, 5 helicópteros, 7 silos; 12 predios terrenos o casas, situados principalmente en Morelia, entre los que destaca el predio donde se ubicaba el Cereso Francisco J. Múgica, hoy extinto. Además, 6 predios de grandes extensiones.

Según el artículo 26 de la Ley del Patrimonio Estatal vigente: “Los bienes propios del Estado, no destinados a un servicio público, o que no disfruten de iguales privilegios que aquéllos que si lo están, pueden enajenarse, siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de conservar dicho bien o que se justifique plenamente la necesidad de la enajenación por la importancia del fin que haya de realizarse con el producto de la venta”.

Añade: “El Ejecutivo, para obtener la autorización del Congreso, está obligado a exponer los propósitos de la venta y a justificar posteriormente la inversión de los fondos que haya obtenido, precisamente en dichos propósitos”.

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Legislativo, Norberto Antonio Martínez Soto, explicó que además de los inmuebles, el Congreso debe dar luz verde al gobierno para que proceda con la venta de otros bienes como los helicópteros y el avión.

En entrevista, el legislador de extracción perredista destacó que antes de publicitar los bienes, la administración estatal tendría que tener la autorización del Legislativo, y, será labor de la comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) revisar que, previo peritaje, se impongan precios de mercado y no precios catastrales, para sacar a los activos el mejor provecho.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Antonio Salas Valencia, manifestó que una vez que el Ejecutivo les haga llegar la solicitud de desincorporación de los bienes muebles e inmuebles, si se justifica la urgencia, y, de acuerdo a sus atribuciones, podría turnarla directamente a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública para que emita el dictamen.

