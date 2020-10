Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El medio de comunicación Publimetro ganó el primer lugar de los premios “Quédate en casa” de la Fundación Merck, rama benéfica de Merck KGaA Germany.

El tema de los premios era “crear conciencia sobre cómo mantenerse seguro y saludable física y mentalmente durante el aislamiento social y obligatorio por coronavirus”, con el objetivo de diferenciar los hechos de los mitos.

A su vez, subrayó que esta iniciativa fue lanzada para dar valor y reconocimiento al periodismo distinguido y la labor excepcional de los periodistas que compartieron datos e información relacionados con la pandemia por el Covid-19 en sus países.

El comité de premios de la Fundación Merck presentó al tercer y segundo puesto y seleccionó a más de un ganador en las categorías gráfico, en línea y multimedia. Debido a la alta calidad de los trabajos periodísticos recibidos.

CATEGORÍA EN LÍNEA

José Lebeña Acevo e Ignacio Gómez Villaseñor

México

Publimetro

Primero

Luiza Pollo Mazurek

Brasil

Tab.uol Media

Primero

Nicolás Bustamante Hernández

Colombia

El Tiempo

Segundo

Mariana Fernández Camacho

Argentina

Infobae Online

Tercero

CATEGORÍA GRÁFICO

André Biernath

Brasil

Veja Saúde

Primero

Ana Catalina Baldrich

Colombia

Credential Magazine

Segundo

Claudia Cristina Nicolini

Argentina

La Gaceta

Segundo

Carla Martínez Guillén

México

ConsultaRSE

Tercero

CATEGORÍA MULTIMEDIA

Adriana Becerra

México

En Transición TV

Primero

Laura Daicz

Colombia

LePlante LaSabia

Segundo

Roxana Lopresti

Argentina

Canal 9

Segundo

Jusciane Matos de Lima

Brasil

TV Justiça

Tercero

CATEGORÍA RADIO

Corina Gonzalez Tejedor

Argentina

Radio Cantilo

Primero

Daniel Revol

Argentina

Radio La Red

Segundo

“Big congratulations to winners of Merck Foundation “Stay at Home“ Media Recognition Awards 2020 from Latin American countries who have been selected by the Merck Foundation Media Awards Committee.

Dr. Rasha Kelejhttps://t.co/L0zoGMY22B pic.twitter.com/eR85ITAjaM

— Merck Foundation (@MerckFoundation) October 12, 2020