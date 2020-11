Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- Puebla se coló a los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020 tras vencer en penales a Monterrey, que era el favorito en este partido.

Monterrey abrió el marcador con gol de penal anotado por Nicolás Sánchez, así finalizó el primer tiempo. La ventaja la dio Vincent Janssen al minuto 49, también de penal para estar 2-0 a favor de los regiomontanos.

Al minuto 60, Osvaldo Martínez anotó el descuento para Puebla con un golazo, con ello la esperanza se mantenía viva, sin embargo un tercer penal para Puebla apagó los ánimos pero el VAR negó el penal.

Con final cardiaco, a pocos minutos de finalizar se marcó un penal a favor de Puebla, que no desperdició la oportunidad y Santiago Ormeño empató el encuentro con lo que obligó a ir a penales directos.

Ya en penales los de la franja comenzaron con el pie izquierdo y fallaron su primer tiro, pero Monterrey falló el segundo y Puebla ya no dejó de anotar, por lo que en penales quedaron 4-2 favor los camoteros.

Con este resultado, los cuartos de final se jugarán así:

León vs Puebla

América vs Chivas

Pumas vs Pachuca

Cruz Azul vs Tigres

Los horarios se definirán este día.

Por: Ariana Castellanos/rmr