Uruapan, Michoacán (Boletín).- Tras una larga jornada de gestiones, ante la dependencia de Alumbrado Público, encabezada por Héctor Eduardo Rodríguez Jaramillo, los colonos y campesinos adheridos al Movimiento Antorchista solicitaron la instalación eléctrica y alumbrado para el Centro Escolar “Clara Córdova Morán”, institución que cuenta con los tres niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, así como la instalación eléctrica en la colonia que lleva el mismo nombre.

Pedro Anguiano Rangel, integrante del Movimiento Antorchista en la región, informó que después de una serie de entrevistas con las autoridades de la dependencia, colonos y padres de familia, se logró la instalación de una parte de la red eléctrica de la colonia Clara Córdova Morán, quedando pendiente la otra parte y la demanda del Centro Escolar.

“El trabajo de los pobres de este país, no ha sido fácil, pues con salarios muy bajos, no es posible cubrir todas las necesidades que requiere el individuo para tener una vida más digna y de mejor calidad, es por eso que extendemos la invitación a todos los padres de familia y colonos a no darse por vencidos, pues al final del camino el pueblo pobre es quien tiene la razón” agrego el líder social.

La conclusión de estas dos demandas tendrá una inversión de aproximadamente de 35 mil pesos, por lo que el líder social manifestó que seguirán luchado para hacer que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,“ahora más que nunca no debemos darnos por vencidos, pues la tarea es seguir trabajando, organizados y educándonos, ya que ahí está la clave del éxito a pesar de los tiempos difíciles por los que atraviesa nuestra sociedad”, finalizó.

PO