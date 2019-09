Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde su condición de secretario de Organización de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a nivel nacional, Leonel Godoy Rangel, convocó a los doce legisladores que integran la bancada guinda en el Congreso de Michoacán a que honren los principios básicos: no robar, no mentir, no traicionar.

Este domingo se llevó a cabo la sesión solemne de apertura del segundo año legislativo, periodo en el que por primera vez Morena ostentará la presidencia de la Mesa directiva de la Cámara en Michoacán, responsabilidad que recayó en Antonio de Jesús Madriz Estrada.

Ello no sólo motivó la visita de Godoy Rangel al Palacio Legislativo, también estuvieron presentes diputados federales; el dirigente estatal, Sergio Pimentel Mendoza; el coordinador de los presidentes municipales de Morena, Víctor Manuel Báez Ceja, y, el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco.

En charla con medios de comunicación, Leonel Godoy dijo que el partido respeta la autonomía de sus representantes en el Congreso, pero no dejó de resaltar que la expectativa es que cumplan con los principios de no robar, no mentir, no traicionar, y actúen con austeridad, la línea marcada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se retomará austeridad para Presupuesto 2020: Teresa López

Por separado, la coordinadora de la bancada morenista, Teresa López Hernández, expuso que ya dirimieron los temas de conflicto y entre los doce integrantes de la misma existe el acuerdo de trabajar en unidad. Adelantó que habrán de apuntalar el tema de la austeridad para el Presupuesto 2020 en el Poder Legislativo.

Comprometió más diálogo interno y representar a todos sus correligionarios: “no voy a hacer nada a título personal y no voy a trabajar solitaria para decidir, cualquier cosa por sencilla que sea va a ser del conocimiento primero de los compañeros”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz, reiteró que una prioridad será apoyar la agenda nacional, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, para que transiten a buen puerto las propuestas del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

CA