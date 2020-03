Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las constantes marcaciones en contra de Monarcas Morelia por parte del árbitro asistente de video, o mejor conocido como VAR (por sus siglas en inglés), el defensa del equipo michoacano, José Martínez, pidió que se tenga el mismo criterio para todos los equipos de la Liga MX, sin distingo.

«Tal vez no se menosprecia (a Monarcas Morelia), pero no pitan las mismas faltas para unos equipos que para otros. Si por ahí en América un defensa central toca un jugador como yo lo hice el fin de semana pasado, no pasa nada; si el mismo contacto lo hace un contención de Monterrey tampoco lo pitan, siento que no son tan equitativos los árbitros y el VAR, pero hay que adaptarse a eso», expresó el jugador ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre el tema.

“Hemos hecho muchas cosas bien, pero hemos dejado de hacer algunas otras. Somos conscientes que esto es de resultados” – Mi Shaggy Martínez pic.twitter.com/nLgWnEAdrR — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) March 4, 2020

En conferencia de prensa previa a enfrentar a Necaxa en la jornada 9 del torneo Clausura 2020; el «Shaggy» Martínez reconoció que aunque no han tenido un buen funcionamiento dentro del terreno de juego, también es de los equipos que más penales en contra le han marcado, 10 en 12 encuentros entre Liga y Copa, lo que, dijo, cambia el rumbo de un partido.

«Es complicado el tema, pero yo creo que somos el equipo que más penales nos han cobrado en contra. Si bien, en los partidos no nos cobran esos penales en contra tal vez no ganamos, pero suceden en momentos claves del partido, como contra Monterrey que haces las cosas bien y te pitan penaltis, ahora contra Cruz Azul y Xolos, hay muchos partidos que hubieran sido muy diferentes; pero el hubiera no existe, hay que estar más atentos y ojalá que sea más equitativo el VAR con todos los equipos», apuntó el defensa lateral.

En ese sentido, el Shaggy insistió en que el equipo debe mejorar y ser equilibrado en todas las líneas, debido a que eso el torneo pasado les llegó a llegar hasta semifinales, pues pese a los errores defensivos eran contundentes en la ofensiva, lo que les permitía darle vuelta o ganar los encuentros; lo que no ha pasado este semestre.

Por: Josimar Lara/rmr