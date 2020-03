La vacunación actúa como una especie de cortafuegos para la diseminación de la enfermedad, ralentizando o evitando la transmisión de la enfermedad a otros individuos.3​ Los individuos no vacunados quedan protegidos de manera indirecta por los individuos vacunados, ya que estos últimos no contraerán la enfermedad de individuos infectados ni la transmitirán a los susceptibles.2​ De esta manera, se puede asumir una política de salud pública de inmunidad de grupo para reducir la difusión de una enfermedad y proporcionar un nivel de protección a un subgrupo vulnerable y no vacunado. Ya que sólo se puede dejar a una pequeña parte de la población sin vacunar para que este método sea efectivo, se considera apropiado dejar sin vacunar a los que no pueden recibir vacunas, bien por una condición médica como una inmunodeficiencia o para los receptores de trasplantes.

Las críticas a la propuesta de Reino Unido no se han hecho esperar pues esto puede provocar que sólo en las islas británicas pudieran fallecer hasta 8 millones de personas con síntomas severos del total de 40 millones de contagiados. Estas cifras aportadas por Peter Piot, director de higiene de la London School, serían una catástrofe para Reino Unido y para todo país que aplicara esta estrategia.

En México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, confío en que este nuevo coronavirus se comporte como otros contagios, que permiten generar la inmunidad entre los seres humanos antes de que se desarrolle una vacuna. “Casi siempre, las epidemias por coronavirus primero se acaba la epidemia por si misma antes de que se logre desarrollar una vacuna”, explicó durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

El funcionario pidió distinguir infección y síntomas, puesto que la gran mayoría de las personas contagiadas, hasta en un 90%, no registran síntomas y se desarrolla la inmunidad. “La inmunidad es bastante efectiva y generalmente de larga duración… Conforme el virus se va propagando sin que las personas se den cuenta; el virus primario va inmunizando a las personas”, detalló sobre la inmunidad de rebaño, como se agotan las epidemias. López-Gatell aseveró que la naturaleza del ser humano, permite este proceso biológico con una especie de “vacuna natural”.

Información de Publimetro/R