Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El COVID19 fue declarado pandemia este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero ¿de qué se trata este término?.

El tema del nuevo coronavirus #COVID19 ha comenzado a preocupar a todas las personas alrededor del mundo debido a los altos números de contagios a lo largo de 4 continentes, siendo La Antártida el único territorio sin el virus.

Con el paso de los días, esta enfermedad infecciosa, se ha ido expandiendo rápidamente y por ello se decidió considerarla así, ya que la definición de una pandemia es la propagación rápida mundial de una enfermedad.

En estos momentos: miércoles 11 de marzo. De los más de 120 mil casos, van 4 mil 614 muertes en todo el mundo.

¿Cómo afectará a Morelia?

Precisamente este miércoles, el secretario de Turismo de Morelia, Roberto Monroy García, expuso que acatarán las medidas que decidan autoridades sanitarias por el brote de coronavirus 2019 y que, si se determina no tener ningún evento masivo, se va a cumplir, de acuerdo a lo que determinen las instancias mundiales, nacionales, estatales y locales.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020