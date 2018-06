Que la gente animal, bruta, mañosa no inhiba el voto, hay que ir a las urnas: IEM

Por: Sayra Casillas/@Sayracasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el homicidio del candidato del bloque partidista PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes dijo que una manera de honrar a los 114 candidatos que han sido privados de la vida en lo que va del proceso electoral es mediante el sufragio el próximo 1 de julio.

Esta tarde, miembros del órgano electoral local así como del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH) se congregaron sobre la plaza Melchor Ocampo para manifestarse de manera pacífica en contra de la violencia contra hombres y mujeres.

La actividad estaba contemplada inicialmente como parte de una jornada nacional para repudiar la violencia política contra la mujer, sin embargo sirvió de coyuntura para que se condenara el crimen del edil con licencia de Taretan, que participaba en el proceso electoral en busca de la reelección.

Hernández Reyes admitió que el suceso violento impacta al proceso electoral en el estado: “no podemos nosotros decir que no pasa nada… si hay algo que puede afectar, pero el 1 de julio se debe revertir y pensar de manera diferente, honrar a los asesinados yendo a votar, yendo a participar, porque precisamente la gente animal, bruta y mañosa, los criminales, es lo que quieren, que nosotros no acudamos a ejercer nuestros derechos políticos electorales, y los vamos a ir a ejercer para decir quiénes queremos que queden (en los cargos públicos) y quiénes no”.

Fue enfático en el sentido de que la sociedad no debe acostumbrarse a vivir en “la época de la barbarie”, por lo que es pertinente hacer un llamado a todas las instancias de gobierno para que generen las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda vivir y convivir en paz.

A pregunta expresa, se pronunció por un reforzamiento en las medidas preventivas con la participación de todas las instancias involucradas en el proceso electoral y la misma ciudadanía, a través de sus denuncias sobre cualquier situación que pudiera implicar riesgos en cualquiera de sus variantes.

Por su parte, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, planteó que como autoridades no pueden cerrar los ojos ante el clima de inseguridad que se cierne sobre los candidatos ni ser omisos.

Yolanda Camacho Ochoa, magistrada del mismo órgano jurisdiccional electoral rechazó la violencia que se ha instalado en el país cobrando la vida de más de un centenar de hombres y mujeres en esta contienda electoral, “la más grande en la historia de México pero también la más sangrienta”.

Frente al monumento erigido a Melchor Ocampo, se sumó al llamado hacia las autoridades, partidos políticos y demás actores involucrados a tomar conciencia de que la violencia política contra las mujeres –respecto a la cual se reportan al menos 17 homicidios de candidatas de diversos partidos políticos- es real, grave e inaceptable, y se deben tomar cartas en el asunto.

ZM