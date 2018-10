Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Durante la celebración de las 100 representaciones de la comedia teatral A oscuras me da risa, realizado en la noche del sábado, Paty Chapoy dio de que hablar sobre la chamba de Atala Sarmiento en Televisa.

Me da gusto que tenga trabajo, porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos en algún momento hemos vivido el no tener trabajo

De esta manera, la periodista de espectáculos acepta que le da gusta que sus ex colaboradores como Juan José Origel, Aurora Valle y Atala Sarmiento tengan un nuevo espacio en la televisora de San Ángel.

“Hoy me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron de Ventaneando, empezando por la productora Armedáriz; me siento halagada, porque a final de cuentas, es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, no imaginé que Televisa de pronto volteara a ver a esas personas y me siento bien”, expresó Chapoy.

Finalmente dijo que se siente satisfecha de la labor que ha realizado durante 22 años en la emisión de espectáculos en TV Azteca.

“Hemos tenido la oportunidad de hacer un buen periodismo, tan es así que hoy en día, alumnos que pasaron un año, dos o tres, siguen trabajando en otros lados, y eso es muy bueno, es muestra de que con trabajo y dedicación se pueden hacer las cosas”.