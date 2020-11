Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de Estados Unidos tras alcanzar los 270 votos electorales necesarios, aunque aún quedan por contar votos en Carolina del Norte y Alaska.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020