Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hay que medirme en la gubernatura en el contexto en donde recibí y como entregué, porque entregué bajando la deuda pública”, mencionó el candidato a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social (PES), Fausto Vallejo Figueroa ante el cuestionamiento de universitarios sobre su desempeño en el cargo como gobernador del estado de Michoacán.

Al participar en el Foro Electoral organizado por la directiva de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), donde candidatos a diferentes cargos de elección popular presentaron sus propuestas de campaña como un método de información al electorado joven, el ex mandatario estatal fue cuestionado sobre la labor que hizo al frente de la entidad y su abandono del cargo por cuestiones de salud.

Tras afirmar que fue un gran logro de años de trabajo el llegar al cargo de mandatario estatal, y que debido a la enfermedad “que nunca se sabe cuándo va a llegar” tuvo que dejar, indicó que hizo su mejor esfuerzo para mejorar las condiciones del estado que recibió, las cuales aseveró no eran muy óptimas.

Recordó que durante su administración estatal se tenía una deuda pública de 32 mil millones de pesos, una policía corrompida y equipamiento deficiente de frente al armamento de los grupos delincuenciales que operaban en el estado por lo que se solicitó el apoyo de la Policía Federal.

“Le pedí al presidente de la República que nos pudiera ayudar porque no podíamos, y no podíamos jugar con el destino de los michoacanos pero también le pedí que hubiera justicia social, es decir que vinieran a hacer inversión para que no siguiera el proceso de violencia y vino con todo su gabinete pero solo nos trajo lecherías y comedores, pero eso no funciona, los michoacanos no queremos migajas, lo que queremos es seguridad, dignidad y empleo”, comentó.

Sin embargo dijo que la intervención de la federación funcionó aunque “que las gentes que enviaron hayan cometido otra serie de errores es otro problemas, la estrategia no falló, los que fallaron fueron los que debieron hacerlas” ya que afirma se hizo lo adecuado para las condiciones del estado.

“Se acabaron los autodefensas, se agarró al “Chayo”, se agarró “La Tuta”, etcétera, precisamente en mi administración y es algo que se no se dice, a mi hay que medirme en la gubernatura en el contexto que recibí porque llegue también bajando la deuda pública”.

AC