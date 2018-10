Reino Unido (MiMorelia.com/Redacción).- El camarógrafo y buzo Ben Burville demostró que los perros y las focas no son tan diferentes como podríamos pensar.

Y es que, aunque los primeros son terrestres y los segundos son marinos, ambos mamíferos tienen una cosa en común: aman los mimos y el contacto con los humanos.

Poco después el camarógrafo publicó otro video más corto donde también una foca, no se sabe si la misma u otra, lo está abrazando y mordisqueando cariñosamente su tanque de oxígeno.

Thanks Bella – curiosity and they have shown me how to dive to make them relaxed and at ease. I am very lucky and they are very gentle creatures if you respect them.

They enjoy play. I rarely dive with the same seals. pic.twitter.com/Mo0RTMwZvm

— Ben Burville (@Sealdiver) October 6, 2018