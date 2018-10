Por: Christian Raúl Martínez Estrada

Después de un par de semanas desconectado de este espacio regreso para seguir contándote chismes, noticias, tips y alguna que otra jalada que se me ocurre en el momento y que tiene que ver con el mundo de los dineros. Voy a asumir que me extrañaron para sentir que esta columna te aporta algo útil a tu vida diaria.

Entrando en materia, dicen que estamos en la década del emprendimiento. Según el INEGI actualmente se crean, tan sólo en México, más de 1 millón de empresas nuevas cada año; lo malo es que antes de 2 años casi 900 mil ya no existirán.

Los motivos para que esto suceda son muchos, pero los principales son la falta de organización y la falta de financiamiento en los negocios; en esta ocasión me enfocaré en la segunda.

Cuando estás iniciando y asumiendo que hiciste la tarea antes de arrancar (la tarea es elaborar tu plan de negocios), uno de los principales problemas que enfrentarás al arrancar es la falta de flujos, es decir, la lana que necesitas para operar se va acabando y las ventas no alcanzan.

Con este escenario se pone complicado y estresante porque, sino calculaste bien tus proyecciones de ventas o estas no se cumplen, entonces el zapato empieza a apretar.

Existen muchos tipos de financiamiento que puedes conseguir pero en esta ocasión te voy a platicar de uno que casi nadie explora y que es… QUE TUS CLIENTES TE FINANCIEN. Ya sé que suena muy extraño pensar que puedes pedirle dinero a tus clientes para operar tu empresa pero bajos estos esquemas, y siempre y cuando esté bien configurado, lo puedes hacer.

Pela bien el ojo porque aquí te los explico:

ANTICIPOS: Este es el único de los esquemas que es muy utilizado, especialmente en sectores de diseño, servicios y construcción. Simplemente se trata de solicitar un pago parcial por adelantado a tu cliente para, con eso, adquirir los materiales necesarios sin tener que poner de tu propio capital.

SUSCRIPCION: En este esquema el cliente se compromete a pagarte, de manera periódica que puede ser semanal, mensual, anual, etc; una cuota que puede ser fija o variable para recibir a cambio generalmente un servicio. Las empresas de streaming como Netflix o Spotify son el perfecto ejemplo de esto. Lo mismo lo usan los periódicos, las revistas o los sistemas de información. El área de oportunidad está en los productos ya que casi ninguna empresa contempla este esquema para desplazar sus inventarios. Hay que tener mucho cuidado ya que sólo podría aplicar a productos de consumo constante y frecuente y no así a productos de lujo o de larga vida útil. Por ejemplo, si te dedicas a vender computadoras no creo que nadie te pague una cuota mensual por recibir una computadora cada mes o año… ¿o si?

SERVICIO AL PRODUCTO: Pero que tal una membresía de mantenimiento informático? vendes la computadora y por una cuota mensual le garantizas servicio a la máquina las veces que el cliente lo requiera. O que tal una membresía de mantenimiento residencial. El cliente te paga por reparar lo que necesite su casa desde plomería y cerrajería hasta pintura o impermeabilizada. Ojo, sólo el servicio y no el material sino ya no sale el negocio.

MATCHMAKER: Aquí no te confundas con esas plataformas para encontrar pareja. Este esquema de negocio consiste en crear un ambiente, ubicación o entorno en el cual compradores y vendedores se reúnan a hacer negocios y tú les cobras a ambos por ofrecer ese espacio. Esto es muy común en plataformas de internet como Ebay, Mercado Libre, Airbnb, Uber, etc.

ESCASEZ SIMULADA: En este modelo explotas escenarios específicos para ofrecer productos o servicios por un tiempo limitado bajo el argumento de que después no estarán disponibles. La clave es lograr que tu proveedor te dé un plazo de pago mayor al periodo de la oferta para que termines de cobrar a tus clientes antes de que te toque pagar a tu proveedor. La industria de la moda y de la tecnología usa mucho este esquema al ofrecer productos “edición limitada” en el marco de algún suceso o evento relevante. Por ejemplo, durante el mundial de Rusia, hubo todo tipo de mercancía conmemorativa la cual se vendió durante 1 mes que duró el evento y con un crédito comercial de 90 días con los proveedores, las empresas recibieron la mercancía, la vendieron, la cobraron, jinetearon la lana y finalmente pagaron dejando ganancias sin presiones.

Todos estos esquemas te permiten trabajar con dinero de tus clientes el cual puede ser perfectamente proyectado y planeado para su uso. Hay que ver si alguno se puede adaptar a tu tipo de negocio y si no ya te dejé varias ideas de empresas que puedes explorar, ya nada más si lo haces y le pegas aunque sea guárdame unas acciones de tu empresa como agradecimiento por la idea ¿no?

Así que ahí tienes algunas alternativas para recibir lana fresca de manera constante y sin endeudarte, ya sólo te queda generar la empresa, administrarla correctamente, financiarla así y despegar al mundo de los millonarios… fácil ¿verdad?

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/