Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El actor Brad Pitt reveló que Quentin Tarantino está interesado en adaptar su más reciente película Había Una Vez… Hollywood en una serie de televisión.

En una entrevista para el diario The New York Times, el actor dijo que la posible adaptación «era una idea estimulante», al igual que lo hizo con la película de The Hateful Eight.

«Creo que es interesante que Tarantino reorientara The Hateful Eight como una serie de tres partes. Reúne lo mejor de ambos mundos: tiene la experiencia cinematográfica, que existe, pero puedes incluir más contenido en el formato de las series», declaró.

El director no ha confirmado la noticia. Sin embargo, como lo mencionó Pitt, no sería la primera vez que lo hiciera.

Había Una Vez… Hollywood está en cartelera. Está ambientada en el Hollywood de los 60, durante la era de la Guerra Fría. El personaje principal, Rick (Leonardo DiCaprio), busca llevar su carrera actoral a la pantalla grande. En su travesía es acompañado por Cliff (Brad Pitt), quien es su doble. La película está también protagonizada por Margot Robbie, quien da vida a Sharon Tate.

SG