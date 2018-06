Quentin Tarantino incluirá a Al Pacino en su nueva cinta sobre Charles Mason

Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al Pacino trabajará con el cineasta Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood, indicó el medio especializado Variety.

El ganador del Oscar por Scent of a woman, y conocido por su personaje legendario en The Godfather, Al Pacino será parte del elenco estelar en donde participan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emilie Hirsch y Dakota Fanning.

La película se basa en el asesinato de Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, una de las nueve personas que perdieron la vida en manos de Charles Mason y la secta, crímenes que horrorizaron a la sociedad estadounidense en los años 60.

El estreno de la película está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en que se cumplirá los 50 años de la muerte de Tate.

