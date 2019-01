Brasil (MiMorelia.com/Redacción).- Un hombre sufrió una paliza tras un intento de asalto, y es que su posible víctima resultó ser Polyana Viana, luchadora de la UFC, quien le propinó varios golpes.

Resulta que la joven de 26 años se encontraba en una calle de Río de Janeiro en lo que esperaba para abordar su uber, en ese momento el sujeto se le acercó, le pidió la hora y posteriormente le exigió que le entregara el celular.

“Se sentó al lado mío y me preguntó qué hora era, pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular”, dijo la atleta y añadió que el ladrón pronunció “dame el celular, no intentes nada porque estoy armado”.

Viana al ver que podía defenderse le tiró dos golpes y una patada y el delincuente cayó, así que ella lo atrapó y sometió hasta que llegara la policía.

Un hombre le quiso robar el celular a Polyana Viana, quién es practicante de MMA y actual peleadora del UFC. Viana relata que al ver que su vida no corría riesgo, decidió responder al ataque del asaltante. ¿El resultado? 👇🏻 pic.twitter.com/CtW3ONSa5F — El Rocktagono (@elrocktagono) 7 de enero de 2019

En tanto el hombre alegó que sólo le estaba pidiendo la hora.

No es la primera vez que Polyana Viana atrapa a algunos ladrones, hace años, en la ciudad de Belem también quisieron asaltarla pero ella pudo detener a los dos sujetos, quienes viajaban en moto.