Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Organización de Morena a nivel nacional, Leonel Godoy Rangel, indicó que todavía no hay una definición respecto a si habrá renovación de dirigencias por el método de encuesta y en qué entidades, lo que sí dejó en claro es no podrán encuestarse quienes no sean electos en los consejos distritales.

En agosto del presente año, el partido guinda publicó la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para realizar la renovación de sus órganos de dirección en los estados y a nivel nacional, proceso que se llevaría a cabo en distintas etapas.

No obstante, al interior del órgano político surgieron voces que sugieren que los relevos en los órganos de conducción del partido a nivel nacional así como en las 32 entidades federativas se lleven a cabo mediante encuestas.

Cuestionado al respecto, Leonel Godoy explicó que primero se tendrán que llevar a cabo las 300 asambleas distritales programadas en las cinco circunscripciones del 12 al 27 de octubre.

“De esas asambleas distritales van a salir los que serán consejeros estatales, consejeros nacionales, miembros de los comités ejecutivos estatales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, quien no gane en su asamblea distrital no puede ser candidato, así es que primero tenemos que tener a los 10 de cada distrito y de ahí saldrán los presidentes estatales, al igual que la presidenta o presidente nacional, antes no se puede”, puntualizó.

A pregunta expresa, respondió que si llegara a determinarse la renovación de dirigencias por el método de encuesta tendrá que darse a conocer antes del 10 de noviembre, fecha en la cual están previstos –según la Convocatoria- los congresos estatales.

“Queremos sacar las asambleas distritales en paz, que nuestra militancia actúe conforme a los principios de Morena”, remarcó.

