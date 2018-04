Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- ¿Quién será la primera dama de México? Mucho has escuchado ya sobre los candidatos a la presidencia de México 2018:

Andrés Manuel López Obrador (Coalición Juntos Haremos Historia: Morena, PT, PES), José Antonio Meade Kuribreña (Coalición Todos por México: PRI, PVEM, PANAL), Ricardo Anaya Cortés (Coalición Por México al Frente: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (Independiente) y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” (Independiente).

Pero ¿qué hay de sus esposas, quiénes son ellas y cuáles son sus perfiles? Realmente es importante saber cómo se va a desempeñar en su papel de primera dama, ya que quien llegue serlo, será también el rostro de asociaciones de beneficiencia y estar a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre muchas otras funciones.

Desde que anunciaron las precandidaturas, cada una de ellas comenzaron a saltar a la escena pública, ya que algunas mantenían perfiles bajos, y en el caso de Felipe Calderón sucedió lo contrario, pues fue presidente de México.

Desde López Obrador que le cantó las mañanitas a su esposa en un video, hasta Ricardo Anaya tocando el piano con su esposa e hijos, en sus campañas han buscado también incluir que conozcas quién será la primera dama de México en estas elecciones.

¡Conócelas!

Carolina Martínez Franco

La esposa del candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente” Ricardo Anaya, proviene del matrimonio formado por el empresario Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco.

Carolina es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro, de la licenciatura en Administración de Empresas.

Luego de sus estudios realizados, contrajo nupcias con Ricardo Anaya, esto a los 26 años de edad y luego de ocho años de conocerlo.

En 2008 nació el primer primogénito de la pareja, Santiago; más tarde llegaría al mundo Mateo (en 2010) y por último Carmen, en 2013.

Desde su graduación hasta la fecha a la esposa del candidato, no se le conoce algún cargo en alguna empresa en la que labore por lo que Anaya es el único que solventa los gastos que generan sus hijos y esposa.

Juana Cuevas Rodríguez

Por otra parte, Juana Cuevas Rodríguez es la esposa de José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos por México”, quien se distingue por tener una vida dedicada al voluntariado.

Cuevas Rodríguez nació el 4 de noviembre de 1967.

Juana estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde conoció a su actual esposo.

Es economista egresada del ITAM y se considera artista plástica por vocación, según refiere su perfil en Facebook.

Entre lo que gusta dedicar el tiempo se hallan el arte y la pintura, principalmente la popular, además de a su familia, según externó Meade en entrevista para El Universal.

En este sentido Juana ha llegado a exponer sus obras en México y en el extranjero al de figuras como Rosa María Burillo.

Cuevas Rodríguez tiene tres hijos con José Antonio Meade: Dionisio, José Ángel y Magdalena.

Meade se refirió a ella como una mujer sencilla que gusta de los atuendos hechos por manos artesanas.

Adalina Teresa Dávalos Martínez

Adalina Teresa Dávalos Martínez es la esposa de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aspirante por la vía independiente a la presidencia de la república. Ella podría ser la siguiente Primera Dama de México.

Adalina es licenciada en Educación Preescolar, tiene 38 años y actualmente es ama de casa, sin embargo, también invierte tiempo en la filantropía a través de una organización dedicada a dar apoyos con medicinas o sillas de ruedas a personas de escasos recursos en el municipio de García, Nuevo León.

Nacida en 1980 en Santa Catarina, Ada, como le dicen sus amigos, fue electa en 2012 como segundo síndico en el municipio de García.

Desde el 25 de enero de 2006 está casada con “El bronco”, con quien tiene cuatro hijos, además de otro niño de una relación pasada.

Luego de que su esposo ganará la gubernatura de Nuevo León en 2015, Adalina se convirtió en la presidenta del DIF estatal.

El Bronco ha estado casado tres veces, su primera esposa fue María Eugenia Gutiérrez con quien tuvo dos hijos. Su segundo matrimonio fue con Silvia Mirella González con quien tuvo una hija. Su actual esposa es Adalina.

Beatriz Gutiérrez Müller

Si Andrés Manuel López Obrador llega a ganar las elecciones presidenciales, Beatriz Gutiérrez Müller será quien lo acompañe a Los Pinos y sería la primera dama con un doctorado, pero, ¿quién es ella?

Beatriz Gutiérrez Müller nació en 1969 en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

En 1998 obtuvo su título por la tesis Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales. Cuenta con una maestría en Letras en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Beatriz se dedicó al periodismo y trabajó en varios medios como El Universal desde Puebla, y en 2000 se incorporó a la productora de Epigmenio Ibarra, Argos Comunicación.

Ha escrito tres libros: el primero en 2011, Larga vida al sol; el segundo llamado Viejo siglo nuevo: Un país sumido en la miseria y la desigualdad, y el tercero en 2016, titulado Dos revolucionarios a la sombra de Madero, el último que fue presentado por AMLO en YouTube.

La historia de amor entre la periodista y el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, surgió cuando él aún era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y se desempeñaba en la administración capitalina como asesora de comunicación.

En 2006, la novia de López Obrador dio sus primeras declaraciones como Primera Dama de la capital al periodista Alberto Tavira, quien era editor de política de la revista Quién, no solo confirmó su relación, sino que sorprendió a los presentes con la frase: “Si Andrés Manuel gana o no, me da igual”.

Ante esta respuesta, Tavira le preguntó “¿Qué papel asumirías si fueras la próxima primera dama?, a lo que contestó “El papel de una primera dama, una esposa de gobernador, representante de Estado o de cualquier político debe ser marginal. Si Manuel gana la presidencia y me pide que lo acompañe en su gobierno, mi presencia será absolutamente gris por convicción propia”.

Luego de las elecciones de julio 2006, en el que ganó el Partido Acción Nacional, Andrés Manuel y su novia contrajeron matrimonio el 16 de octubre de ese mismo año. Luego de seis meses, el 23 de abril dieron la bienvenida a su primogénito Jesús Ernesto.

Beatriz Gutiérrez desapareció por completo de la escena pública, como tal había advertido que se mantendría al margen de la carrera política de su esposo.

Hasta febrero de 2011, la señora de López Obrador volvió a acaparar las miradas tras su presentación del libro Larga vida al sol, y meses después sorprendió la presencia junto a su hijo Jesús Ernesto durante la Asamblea Constitutiva del Movimiento Regeneración Nacional MORENA, el 2 de octubre de 2011.

Felipe Calderón Hinojosa

Esposo de Margarita Zavala, el único hombre de esta lista y al que probablemente conocen mejor la mayoría de los mexicanos por ser ex presidente de México del 2006 al 2012.

Pero la pregunta es, si Margarita Zavala ganara la presidencia ¿cómo se le llama al esposo? ¿Primer damo? El título oficial sería Primer Caballero, pero tratándose de este caso en el que él ha sido ya presidente no hay un nombramiento como tal, pues también se trataría del primer cónyuge presidencial masculino de la historia de México.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, nació en Morelia, Michoacán en 1962, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo la maestría en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como la maestría en administración pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos.

Calderón tuvo una larga carrera política dentro del PAN, donde ocupó diversos cargos directivos, incluyendo la presidencia del partido entre 1996 y 1999. Fue candidato a la gubernatura de Michoacán en 1995, representante en la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal en dos ocasiones. En la segunda de ellas, fue coordinador del grupo parlamentario panista en la Cámara de Diputados.

Fue, durante unos cuantos meses, director del Banco Nacional de Obras en 2003, hasta ser designado por Vicente Fox como secretario de Energía, cargo en el que permanecería hasta 2004, cuando renunció por haber sido amonestado públicamente por Fox por hacer actos proselitistas en busca de la presidencia de México y lo logró en 2006.

