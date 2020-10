Este mes de octubre será muy importante ya que se deberá aprobar, para antes del día 31, el paquete económico para el año 2021. Esto te debe de interesar porque es la base financiera para todo el país ya que anticipa, según el gobierno, cuánto dinero y de donde saldrá para poder afrontar los gastos del próximo año.

Este documento ofrece mucha información muy relevante pero, dejando fuera que lo hicieron en un mal viaje de mota y que esperan cifras que son, según los especialistas, muy complicadas de cumplir quiero enfocarme en un tema que contempla ese paquete económico: La propuesta que hace Hacienda para que, a partir del próximo año, te puedan congelar y/o embargar tus cuentas bancarias.

Si tú debes impuestos y el SAT ya te avisó, te mandó los requerimientos, te hizo tus multas y aún así no pagas, pues entonces te congelará las cuentas para obligare a que te reportes. Hasta aquí suena más o menos lógico pero lo que asusta de la propuesta es que esto mismo lo podrían hacer aún y cuando no seas tú el contribuyente moroso sino que sea alguien más a quien, en algún momento, le compraste o le vendiste algo.

A esto se le llama “Tercero Relacionado” y para que te quede más claro te pongo este ejemplo. Imagínate que decidiste comprar material de construcción porque vas a hacer unas remodelaciones; pagaste el material y pediste tu factura. Hasta ahí todo normal.

Pues resulta que, por razones que a ti te valen 2 kilómetros de cacahuate, el SAT está investigando fiscalmente a la tienda de materiales. Dentro de esa investigación te manda un aviso al buzón tributario pidiéndote información de la tienda de materiales. Como tú no eres empresa ni un gran contribuyente, pues la verdad no revisas tu buzón tributario y por eso tómala, te congelarían tus cuentas bancarias.

Esto es una total jalada ya que recuerda que no eres tú al que están investigando pero aún así te van a torcer por no servir de soplón cuando te lo pidan. Por supuesto todos los especialistas fiscales dicen que esto es una pasada de lanza monumental y que el SAT estaría abusando además de que sería ilegal ya que asume que todos los contribuyentes están coludidos entre sí para cometer fraudes fiscales y la presunción de inocencia bien gracias.

Ahora, desde el punto de vista patrimonial, imagínate que te congelan la cuenta donde tienes tus ahorros y tu patrimonio, te dejarían imposibilitado a usar tu propio dinero mientras no aclares lo que te están pidiendo, y vuelvo a resaltar que no eres tú al que están investigando.

Ahora ¿qué puedes hacer para evitar estos riesgos? Cambiarte de banco no sirve de nada porque todos los tipos de cuentas son embargables por la autoridad… o no?

Aquí es donde aprendes cosas por leer esta columna. Gracias a la Inteligencia en Finanzas y a la Inteligencia en Seguros puedes proteger tu patrimonio de estas súper jaladas que la 4T quiere hacer.

Cualquier tipo de cuenta que contenga tu patrimonio es embargable excepto…. Las pólizas de vida. La Ley sobre el Contrato de Seguro indica que los fondos ahorrados en compañías de seguros son inembargables, los fondos no son auditables y contarás con un seguro de vida dependiendo la edad y el monto de inversión.

En semanas anteriores te expliqué cómo estamos viviendo en un mundo con las tasas al revés donde la inflación te hace que pierdas más que lo que ganas por intereses y cómo las pólizas de ahorro con cobertura inflacionaria son la mejor opción para proteger tu patrimonio. Ahora te estoy pasando un nuevo beneficio para asegurarte que esa lana que tanto trabajo te ha costado juntar, no llegue Hacienda y te lo quite porque, aunque no hiciste nada, no le ayudaste a atrapar a otro.

Si con todos estos beneficios todavía no has decidido explorar la pólizas de ahorro como una opción real, no sé qué más información necesitas. Chécale, pregunta, infórmate y decídete. Teniendo tu lana en una póliza de ahorro evitas que pierda valor, evitas que el gobierno quiera echarle el guante y si, aparte cuelgas los tenis por Covid o por cualquier cosa tus beneficiarios recibirán no solo lo que habías ahorrado sino mucho más… y todo libre de impuestos. Aprovecha todos los beneficios que desafortunadamente muy pocos saben y toma decisiones a tiempo; tu familia y tu patrimonio te lo agradecerán.

