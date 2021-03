Japón (MiMorelia.com).- Para muchos ir a la Luna es sólo un sueño, para muy pocos es una realidad, sin embargo esta podría ser tu oportunidad pues un empresario japonés está buscando ocho acompañantes para ir al satélite natural de la Tierra.

Maezawa es el primer cliente privado en reservar un vuelo a bordo del cohete Starship, desarrollado por la empresa Space X, propiedad de Elon Musk.

«Estoy invitando a ocho personas de todo el mundo a esta misión«, es lo que señala el empresario a través de un video en YouTube.

El empresario explica también que en un inicio pensó en invitar a ocho artistas, sin embargo replanteó «si te ves a ti mismo como un artista, entonces eres un artista», por lo que abrió la convocatoria.

Si estás interesado en unirte a esta misión, puedes hacerlo a través de la página del proyecto dearmoon.earth y llenar el formulario correspondiente.

Sign up for the #dearMoon mission and get your very own personalized card!🚀https://t.co/qWoGPECoOf pic.twitter.com/ru2gDB1pFe

