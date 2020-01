México (MiMorelia.com).- Si tienes un negocio ya sabrás que en muchas ocasiones pedir un préstamo es una necesidad para poder crecer y ser más competitivo. También puede ser esencial para salir adelante en un momento económicamente delicado.

Para obtener dicho crédito se requiere de un buen puntaje de crédito comercial.

Si has visto que, en tu caso, tu puntaje es bajo y eso te va a impedir recibir un préstamo, tenemos una buena noticia: hay solución.

En las siguientes líneas te vamos a contar cómo aumentar tu puntaje de crédito rápido.

¿Qué es el puntaje de crédito y para qué sirve?

En México, las entidades como bancos o empresas de préstamos tienen en cuenta el puntaje de crédito de quien pide el dinero. Así pueden asegurarse de que esa deuda irá siendo pagada dentro de los plazos marcados.

El beneficio de poder tener un buen puntaje de crédito es que te permite acceder a mejores tipos de financiación.

Un emprendedor o una empresa, sea del tamaño que sea, necesita en muchas ocasiones de dinero extra para poder invertir en nuevos productos que ofrecer a sus clientes, para mejorar la calidad de los servicios, comprar materia prima o ampliar la maquinaria que utiliza.

Si en el pasado, tu empresa ha pedido un préstamo y no ha tenido la oportunidad de devolverlo a tiempo, tu puntaje será bajo.

Eso te quita la oportunidad de acceder a crédito.

Lo mismo sucede cuando una firma no tiene un historial crediticio. Es decir, cuando nunca ha pedido un préstamo o no ha tenido facturas a su nombre. En este caso, las entidades financieras no saben si confiar o no.

¿Qué puedo hacer para mejorar un puntaje de crédito comercial bajo?

La buena noticia es que la situación de tu empresa tiene solución. Hay ciertas decisiones que puedes llevar a cabo para poder acceder al dinero que tu empresa necesita. Si quieres saber cómo aumentar tu puntaje de crédito rápido, aquí tienes unas ideas:

1. Sé muy puntual con el pago de las facturas de tu negocio

Para aumentar tu puntaje, es importante que no tengas ningún tipo de deuda. Recuerda pagar siempre a tiempo gastos de teléfono, alquiler o de tarjetas de crédito.

Si temes que se te pueda pasar la fecha, opta por que tu banco te envíe alertas a tu celular o establece pagos automáticos.

2. Contrata una tarjeta de crédito asegurada

Si no tienes historial crediticio, las tarjetas de crédito aseguradas son una gran elección, ya que te permiten ir comprando lo que necesites a crédito.

Para usar una tarjeta asegurada, debes pagar un depósito de seguridad por adelantado que se devuelve cuando cierras la cuenta. Una vez que hayas construido tu historial, puedes solicitar una tarjeta de crédito no asegurada, que no requiere de depósito inicial.

3. Reembolsa tus deudas mes a mes y no excedas el 30% tu capacidad de crédito

Si tienes una tarjeta, úsala de forma responsable.

Como regla general, nunca debes exceder el 30% del límite de tus tarjetas de crédito. Esto te ayudará a demostrar a las agencias de préstamos que sabes administrar y acceder al dinero de una forma responsable.

No olvides pagar mes a mes tu tarjeta. Además, no abras muchas líneas de crédito al mismo tiempo.

4. Mantén una relación a largo plazo con el acreedor

El puntaje de crédito comercial aumenta cuando una empresa es capaz de tener relaciones duraderas con las empresas de crédito, ya que esto genera confianza.

Por el contrario, quien acumula deudas y cierra cuentas con los acreedores constantemente no muestra estabilidad.

Por el mismo motivo, no cierres una cuenta de tarjeta de crédito solo porque no la estés usando. El crédito disponible ayuda a reducir tu tasa de utilización de crédito.

5. Nunca pidas un crédito que no sabes si podrás pagar.

Sé realista. Asegúrate de no pedir más dinero del que realmente necesitas.

Y si necesitas grandes cantidades de dinero, haz los cálculos necesarios para que te asegures de que podrás hacer los pagos mensuales. De lo contrario, te ahogarás en deudas y tu puntaje se irá a los suelos.

Aumenta tu puntaje de crédito y accede a nuevas oportunidades.