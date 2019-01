Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- ¿Recuerdas la serie animada de Ed, Edd y Eddy? pues este viernes cumplió 20 años de haber sido estrenada en Cartoon Network.

La serie fue estrenada el 4 de enero de 1999 en Estados Unidos teniendo como país productor a Canadá y al dibujante canadiense Danny Antonucci como su creador.

It is now January 4, 2019.

Today officially marks the 20th Anniversary of one of Cartoon Network's longest-running animated shows: Ed, Edd n Eddy! pic.twitter.com/kkuYrJ17vz

