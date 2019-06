Raquel Bigorra rompe el silencio y amenaza luego de traición a Daniel Bisogno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Raquel Bigorra ya rompió el silencio luego de que en Ventaneando la acusaron de traicionar a Daniel Bisogno y vender exclusivas a una revista.

Raquel Bigorra se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en la que dijo que todo se trató de una cortina de humo y que la usaron.

Asimismo, lanzó una amenaza de que las cosas no se van a quedar así y que ella no se va a quedar callada.

Las opiniones de los fans se dividieron entre los que apoyan a Raquel Bigorra y los que reprueban su actitud.

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar.

