Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de los señalamientos que realizó Daniel Bisogno luego de vender información suya a revistas, Raquel Bigorra regresa con una parodia de sí misma para burlarse de su fama de chismosa y traicionera.

Con un sketch creado por el comediante Israel Jaitovich, la Bigorra protagonizó un infomercial falso de venta de información confidencial de celebridades.

El video fue compartido por la misma cubana en sus redes sociales.

En la publicación escribió:

«Para mí, la mejor medicina es la risa. Cuando no depende de ti, cuando no está en tus manos la solución de los problemas, es mejor reírte. Todo tiene su tiempo, no podía hacerlo hace dos meses porque me dolía. Pero ya estoy al 100. ¿Aprendizaje? Todo pasa en esta vida, aún en los momentos más tristes, siempre puedes elegir cómo sentirte. Que nadie te quite el poder de tu paz y alegría. Gracias una y mil veces a todos los que me apoyan siempre. Mi familia, amigos, mis compañeros de trabajo, ustedes. Gracias. Los que se suman a promover mensajes de odio, hay que mirar más hacia el corazón. Les mando montón de besos».