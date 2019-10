“Nunca atendieron mi situación; hubo algunos señalamientos de algunos, que después se acercaron a brindarme su mano, y son situaciones que no puede uno permitir. Cuando mi familia se acerca al partido, hubo puertas cerradas, muchos señalando situaciones, y, como quedó demostrado fui absuelto totalmente… eso me dejó de manifiesto que no me sirve de nada estar en una institución como lo es el Partido Revolucionario”, declaró.