Hace unas horas los seis integrantes de RBD se reencontraron luego de 11 años que no pasaba algo así, y el momento fue subido a redes.

Dulce María, Mayte Perroni, Alfonso Herrera, Cristian Chávez, Anahí y Christopher Uckermann se volvieron a ver y a abrazar luego de la última vez que estuvieron juntos que fue hace once años.

La foto fue compartida por algunos de sus integrantes en redes sociales donde enviaron emotivas palabras, una de ellas fue Dulce María:

“Ayer a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y lo ‘malo’ se olvida. El verdadero reencuentro de seis seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros. ¡¡Gracias, gracias, gracias a cada uno por juntarnos!! ¡La energía que se siente estando los seis juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo Lo verdadero es eterno”.

Por su parte, Mayte Perroni también dirigió un mensaje conmovedor: “Este es el verdadero reencuentro , no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola … y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada . Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que con lleva porque ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”.

RBD es un grupo que surgió debido a la telenovela de Televisa Rebelde, que fue un éxito y gracias a ello sus integrantes visitaron 23 países y vendieron más de 20 millones de copias de sus discos.

