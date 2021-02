Estados Unidos (MiMorelia.com).- El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden reabrió una instalación para albergar hasta 700 niños migrantes luego de que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin compañía de sus padres, la cual estaba cerrada desde julio de 2019.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el pasado lunes que los primeros adolescentes llegaron a las instalaciones del centro, ubicado en Carrizo Springs, Texas.

Funcionarios del actual gobierno aseguran que la reapertura es necesaria porque las instalaciones para niños migrantes redujeron su capacidad a casi la mitad por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la reapertura de este centro generó criticas entre activistas y defensores de menores.

«Es un paso atrás, eso es lo que es. Es un enorme paso atrás», indicó al diario The Washington Post Linda Brandmiller, una abogada de inmigración con sede en San Antonio que representa a menores no acompañados.

Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud, defendió el hecho al argumentar que la Administración de Biden se está alejando de lo que impulsó Trump y se acerca más a que predomine el bienestar infantil.

En su primer mes en el cargo, Joe Biden firmó diversas órdenes ejecutivas para revertir las más duras políticas de inmigración de Trump, como frenar las expulsiones de niños migrantes no acompañados.

🦗🦗

The facility in Carrizo Springs, Texas, will house up to 700 migrant children within the next two weeks.https://t.co/jFmRXZHeQF

— Salt Water Lover 🏝 (@NCShangriLa) February 10, 2021