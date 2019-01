Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El primer auto volador de Boeing completó este martes su primer vuelo de prueba, con lo que se espera muy pronto lograr el transporte de pasajeros sobre las congestionadas calles de las grandes metrópolis.

El prototipo de este vehículo aéreo autónomo de pasajeros completó un despegue, vuelo y aterrizaje controlados durante la prueba realizada en Manassas, Virginia, anunció el fabricante de aviones militares y comerciales en un comunicado el pasado miércoles.

Este auto será propulsado por la electricidad, y cuenta con un diseño que permite un vuelo totalmente autónomo, con un rango de hasta 80 kilómetros, detalló Boeing.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz

— The Boeing Company (@Boeing) January 23, 2019