Suiza (MiMorelia.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles la reanudación de tests clínicos con hidroxicloroquina para tratar el coronavirus.

Based on available data, the #COVID19 Solidarity Trial Data Safety & Monitoring Committee recommended there are no reasons to modify the trial protocol. The Executive Group endorsed the continuation of all arms of the Trial, including the use of hydroxychloroquine. https://t.co/r88DVEvZ3j pic.twitter.com/cYITShxcE7

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 3, 2020