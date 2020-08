África (Rasainforma.com).- Por casi 50 años esta especie animal se consideraba perdida, sin embargo hace poco un grupo de científicos localizó de nuevo al mamífero, se trata de la musaraña elefante de Somalia, en el cuerno de África.

El animal, también llamado sengi somalí, es un mamífero que cuenta con una nariz prolongada que simula una trompa, así como imponentes ojos negros, su tamaño es como el de un ratón grande y puede correr hasta casi 30 kilómetros por hora.

FOUND: What is related to an elephant but the size of a mouse, has hindlimbs built like a gazelle, & was lost to science since 1968? The Somali Sengi, an adorable elephant-shrew was recently rediscovered in Djibouti. @DukeLemurCenterhttps://t.co/xSZYutT0CT pic.twitter.com/NJZs0Kx21g

— Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) August 18, 2020