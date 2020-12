Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, reapareció en una fotografía publicada en redes sociales.

Y es que luego que Peña Nieto dejó la presidencia no se le ha visto en público, ni en redes sociales, salvo en ocasiones en que ha mandado felicitaciones, condolencias o cuando anunció su divorcio con Angélica Rivera.

Fue a través de la cuenta de Instagram de su hija Nicole Peña Pretelini con quien el expresidente está abrazado acostado en una cama.

La joven compartió la foto en la que aparece en compañía de su padre, quien la abraza y le da un beso; Peña Pretelini incluyó un breve mensaje: « What if I’m alright right here? (¿Qué pasa si estoy bien aquí?)».

La mayoría de los comentarios en esta publicación están dirigidos al expresidente, pero el que destaca es el de Tania Ruiz, actual pareja sentimental de Peña Nieto, quien escribió: «Que bonita foto!!!».

